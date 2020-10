Économie : Donald Trump a-t-il rendu sa grandeur à l'Amérique ? La mise au point de François Lenglet

À neuf jours de l'élection présidentielle, Donald Trump compte sur son bilan économique pour l'emporter. Le président a-t-il amélioré les choses depuis quatre ans ? "C'est vrai qu'il a porté le chômage à son niveau le plus bas depuis la fin des années 60, seulement 3,5% des actifs, c'était à la veille de la crise sanitaire. Trump réputé libéral y était parvenu en creusant massivement le déficit pour soutenir l'économie et baisser les impôts", souligne François Lenglet.



"Depuis la crise, Trump a encore plus dépensé avec les aides à la consommation et le chômage partiel. Au point que le déficit de 2020 a atteint plus de 3 000 milliards de dollars, c'est plus que la totalité de la dette publique française. Ce qui a permis une forte reprise de l'emploi. Sur les 22 millions de postes perdus à cause de l'épidémie, les États-Unis en ont déjà retrouvé la moitié. Mais au prix d'une situation financière dégradée, la dette publique américaine est désormais comparable à celle de la Seconde Guerre mondiale", poursuit-il.



"L'autre héritage de Trump, c'est la confrontation avec la Chine (guerre commerciale, technologique, tensions militaires) que le président a davantage révélé que déclenché. Car voilà des années que la Chine mène un combat silencieux pour déloger les États-Unis et devenir la première puissance mondiale. Trente ans après la chute de l'URSS, une nouvelle guerre des empires s'est donc rallumée. Elle va ombrer le mandat du futur président", conclut le spécialiste économie de TF1.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.