VIDÉO - Chine : les "mauvais parents" désormais menacés par de lourdes punitions

Et si vous vous retrouviez en prison dès que vos enfants ne sont pas sages ? C'est la décision, pour le moins catégorique, prise par le Parti communiste chinois. Depuis le 1er janvier, il dicte sa loi en matière d'éducation et tout parent qui n'élève pas correctement ses enfants est désormais sanctionné. Avec à la clé des punitions pour le moins dissuasives : ils risquent au minimum 135 euros d'amende et au maximum 5 jours de prison.

Pour autant, contrôler l'éducation donnée aux petits Chinois est bien un tour de vis supplémentaire dans cette grande campagne idéologique lancée par le Parti communiste. Déjà depuis septembre, les élèves étudient la pensée de Xi Jinping, une matière obligatoire de la primaire au lycée. Le Parti s'invite donc aujourd'hui dans un dernier refuge : l'intimité des foyers chinois. "Sous couvert de santé publique, on a une intrusion dans la vie privée et la vraie question qui se pose, c'est : 'est-ce qu'on va utiliser cela comme un précédent pour aller plus loin ?' Et ça, c'est évidemment quelque qu'il faudra suivre avec beaucoup de précaution", prévient le chercheur Antoine Bondaz.