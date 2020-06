Edwin Raymond : "Dans la police de New York, il y a une culture du racisme qui remonte à loin"

Rares sont les policiers qui osent parler à visage découvert en cette période troublée aux Etats-Unis. Edwin Raymond, policier de New York, fait partie du NYPD et témoigne de la culture du racisme au sein des services de sa ville.



