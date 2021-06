Effondrement d'un immeuble à Miami : le récit du drame

Il est 1h30 du matin à Miami, une première façade de l'immeuble se détache. Quelques secondes plus tard, c'est une autre partie qui s'écroule avec à l'intérieur, des familles endormies sous le choc qu'il faut évacuer de toute urgence. En un instant, l'immeuble résidentiel du bord de plage s'est transformé en un immense champ de ruines. "On a couru pour nos vies, on ne voyait plus qu'un immense nuage de poussière, on n'arrivait plus à respirer, c'était terrible", raconte un rescapé.