Dans cette école espagnole, les garçons reçoivent un cours obligatoire de tâches ménagères

Après les maths et l'anglais, place au ménage ! C'est un cours très particulier auquel ont assisté les caméras du 20 heures de TF1 : elles se sont rendues dans un collège espagnol de garçons où, à raison d'une heure par semaine, les élèves ont un cours obligatoire de tâches ménagères. Ce jour-là, le repassage est au programme, et c'est leur professeur d'économie qui s'y colle. "Là, on met un coup de vapeur", peut-on l'entendre dire sous le regard perplexe des enfants.

"Ils doivent comprendre que ce n'est pas un travail de filles, mais aussi de garçons. Eux aussi doivent savoir repasser", explique ce prof multi-tâches du collège Monetecastelo. De son côté, un élève raconte avoir d'abord cru à "une blague" en apprenant que cet enseignement allait être dispensé. "Ça me permet de me rendre compte du travail que cela représente pour les parents, et je vois que ce n'est pas si facile", dit un autre.