Égypte : la passion des pigeons depuis les Pharaons

Aux portes du désert, le silence est rompu par un bruit inhabituel. Dans ce camion, quelque 1 200 pigeons s'apprêtent à disputer une course de 300 km jusqu'au Caire. Cette bague, attachée à leur patte, permettra d'identifier le premier arrivé et donc les gagnants parmi les 25 propriétaires. C'est parti pour un voyage de deux heures environ.

Vénérés au temps des Pharaons, les pigeons sont élevés au Moyen-Orient depuis plus de 2 000 ans. L'oiseau y est à la fois un messager, un compagnon mais aussi un gagne-pain. Dans la Cité des morts, la plus ancienne nécropole du Caire, le calme règne en apparence seulement. Chaque vendredi, entre les tombes et les mausolées, un drôle de marché est dédié aux locaux et aux visiteurs. De nombreuses espèces d'oiseaux y sont exposées et vendues. Mais le plus prisé reste bien le pigeon.