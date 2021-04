Égypte : un "momies show" pour faire revenir les touristes

La mise en scène était digne d’un péplum hollywoodien. Vingt-deux chars transportant des momies de 18 rois et 4 reines d'Égypte ont défilé samedi soir dans les rues du Caire. Un spectacle diffusé en direct à la télévision égyptienne. "Ce sont des pharaons qui ont plus de 30 siècles. Nous avons devant nous Ramsès II tel qu'il était au moment de sa mort. C'est-à-dire un vieillard qui avait le dos voûté, qui était à peu près chauve. Ça, c'est très émouvant, mais ce n'était pas fait pour être vu", explique Robert Solé, écrivain et journaliste franco-égyptien.

Cette procession avait pour vocation d'être vue par le monde afin de promouvoir le tourisme et l'image du pouvoir égyptien. "Il y a, à la fois, la fierté et en même temps, le tourisme fait vivre en Égypte des millions de personnes. Une baisse du tourisme comme c'est le cas actuellement est dramatique pour beaucoup d'Égyptiens", poursuit-il. Pour effacer les traces de la révolution, du terrorisme ou de la pandémie et donner l'envie aux touristes de revenir, le pays s'est donc appuyé sur ses trésors et son histoire.