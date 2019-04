VIDÉO - Égypte : une momie de 2500 ans découverte en direct à la télé

La mise en scène était parfaite. À deux heures du matin, près de la ville d'Al-Minya, en Egypte, la chaîne américaine Discovery a filmé en direct l'ouverture d'un sarcophage vieux de plus de 2 500 ans. Dans ce dernier, reposait la momie d'un grand-prêtre du dieu Thot.





Le présentateur de l’émission Josh Gates et l’archéologue égyptien Zahi Hawass, ancien ministre des Antiquités embarquent avec eux les téléspectateurs. Un peu comme s'ils permettaient de faire vivre le fantasme de tout explorateur, sans quitter le canapé. Ils s’engouffrent dans les longs tunnels sinueux de cette tombe, et ponctuent leur marche d'exclamation de joie. Et sur la route, une première surprise. Un visage parfaitement conservé, comme plongé dans la cire leur tombe dessus.