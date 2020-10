Pence VS Harris : suivez le 2e débat de la campagne américaine dès 3h jeudi sur LCI et LCI.fr

C’est habituellement le débat des "seconds couteaux". Il a cette fois, une envergure exceptionnelle. Quelques jours après la sortie de l’hôpital de Donald Trump, les deux candidats à la vice-présidence s’affronteront jeudi à 3h du matin lors du deuxième débat télévisé de la campagne américaine. Un duel diffusé depuis Salt Lake City (Utah) et que vous pourrez suivre en direct et traduit en français sur LCI et LCI.fr. Il opposera l’actuel vice-président américain Mike Pence et sa rivale Kamala Harris, co-listière de Joe Biden.

Au centre de cet affrontement, c’est bien l’épidémie de Covid qui sera l’invitée surprise : Harris et Pence seront placés à près de quatre mètres l'un de l'autre, plutôt que les quelque deux mètres prévus au départ. Autre singularité, ils seront séparés par une paroi en plexiglas, une décision prise après l'annonce que Donald Trump souffrait du Covid-19.