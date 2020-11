Élection américaine : au coeur de la Pennsylvanie, une Amérique divisée

À 24 heures de l'ouverture des bureaux de vote, Donald Trump et son adversaire Joe Biden se livrent à une course effrénée pour rallier quelques milliers de suffrages, qui pourraient faire basculer le scrutin. C'est le cas notamment de la Pennsylvanie. Elle compte 12,8 millions d'habitants et 20 grands électeurs. Les deux candidats y tiennent un meeting aujourd'hui.



Uta Dreher, une immigrée allemande de 85 ans, a décidé d'arpenter les rues car pour la première fois, elle est inquiète. "Obama dit que le moment est décisif. Je le crois aussi", a-t-elle déclaré. "J'aime vivre ici avec cette liberté et subitement, sans crier gare, voilà qu'elle est menacée. Trump monte les gens les uns contre les autres. Il y a les milices, les armes. Ça, c'est un grand danger", a expliqué la démocrate.



Plus que jamais auparavant, démocrates et républicains disent à quel point leur pays est divisé. La famille Peck soutient Donald Trump. Et pour la première fois, dit-elle, elle fait face à de l'intolérance. Chaque semaine, ses pancartes sont volées. Ce que craignent surtout les Américains avec qui nous avons échangés, c'est qu'après cette élection, les deux camps soient profondément et durablement irréconciliables.



