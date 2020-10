Élection américaine : comment Donald Trump est-il perçu dans le Nebraska ?

Dans une région très rurale, Winslow est une région où il faisait bon vivre, jusqu'au moment où toutes les rivières du Nebraska ont débordé il y a un an. Les habitants du petit village ont décidé de tout reconstruire à cinq kilomètres de là. Le maire de la commune a convaincu les autres qu'il fallait partir. Pas simple dans cet État très conservateur. Zachary Klein a écouté les scientifiques. Pour eux, ces inondations sont liées au réchauffement climatique. Elles sont survenues après un blizzard, suivi de fortes chaleurs. Elles seront de plus en plus fréquentes et dévastatrices dans la région.



Mais dans le village, aujourd'hui fantomatique, certains se moquent bien de ces théories et refusent de déménager. À l'image de leur héro climato-sceptique, plus d'un habitant du Nebraska sur trois ne croit pas au réchauffement climatique. Pourtant, les agriculteurs sont les premiers à en souffrir. Quelques fermiers se battent pour la défense de l'environnement. Ils ont convaincus d'autres agriculteurs de laisser des prairies repousser pour absorber les eaux. Se lancer dans le bio est encore une exception au pays de l'agriculture intensive.



