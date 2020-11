Eléction américaine : Donald Trump enfin prêt à quitter la Maison Blanche

Le calendrier se resserre pour l'actuel locataire de la Maison Blanche. Après le 8 décembre, il ne sera plus possible de contester l'élection. Le 14 décembre, les grands électeurs devraient voter pour désigner très officiellement Joe Biden pour le président des États-Unis. Et le 20 janvier 2021 sera l'investiture. Donald Trump y assistera-t-il, comme le veut la longue tradition politique américaine ? Donald Trump ne reconnaît toujours pas sa défaite, mais il s'y rapproche un peu plus à chacune de ses interventions.