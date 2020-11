Élection américaine : Donald Trump multiplie les procédures juridiques

Donald Trump est toujours dans le Bureau ovale à l'intérieur de la Maison-Blanche, mais il ne sature plus du tout l'espace médiatique comme il le faisait ces dernières semaines. On le voyait tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour, à la télévision. Ces dernières heures, on pense qu'il est en réunion non stop avec ces conseillers. On a l'impression qu'il veut obtenir par ses avocats ce qu'il risque de ne pas obtenir dans les urnes, le droit de rester quatre ans de plus à la tête de la première puissance au monde.