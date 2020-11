Élection américaine : Donald Trump persuadé d'une fraude dans le scrutin

Jusqu'ici, on ne sait toujours pas qui de Joe Biden ou de Donald Trump a gagné l'élection présidentielle. Une chose est sûre, cela se joue à quelques voix, comme à l'époque de Nixon et Kennedy. Il va donc falloir compter et recompter les bulletins. Des dizaines d'actions en justice lancées par les avocats de l'actuel président pourraient également être menées. S'en suivront les recours dès lors qu'ils n'obtiendront pas gain de cause. Un processus que Donald Trump souhaiterait voir arriver jusqu'à la Cour suprême où il a la majorité.