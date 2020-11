Élection américaine : Donald Trump pourra-t-il rééditer sa victoire de 2016 dans les swing-states ?

L'élection présidentielle américaine ne se joue pas dans les États où on vote toujours de la même manière. Le résultat se joue dans les États qui balancent d'un côté ou de l'autre selon les scrutins. Ces swing-states, typiquement, l'Ohio, l'Iowa, la Floride ont voté autant à droite qu'à gauche pendant 20 ans. C'est là qu'il y a de l'incertitude et que tout peut basculer. Chacun des États qui composent l'Amérique, selon son poids démographique, rapporte à son vainqueur un certain nombre de grands électeurs. Il en faut 270 pour être désigné président. Et certains des swing-states peuvent peser très lourd.



En 2000, à l'époque de Georges Bush, toute la Floride a basculé dans le camp Républicain. L'Amérique est dans le système du "winner takes all" (le gagnant rafle tout). Cette fois-ci, l'enjeu pour Donald Trump est de rééditer ce qu'il a fait en 2016, c'est-à-dire gagner dans la plupart de ces zones indécises. Sauf que les sondages donnent Joe Biden en avance dans l'essentiel des Etats-pivots. Un autre sujet d'inquiétude pour le président sortant, certaines régions solidement républicaines ont évolué démographiquement et cela peut jouer en sa défaveur.



