Élection américaine : Géorgie, l'État où tout peut basculer

La Géorgie est un État très fidèle. Voilà 28 ans qu'elle vote pour le candidat républicain. Alors, cette année, elle vit un petit séisme. Toutes les grandes villes comme Atlanta ont voté démocrate. Le dépouillement est presque fini. Et Joe Biden pourrait bien l'emporter. "Si la Géorgie, un ancien État du Sud confédéré, bascule à gauche, c'est historique...", exprime un électeur.

Au fil des ans, Atlanta vote de plus en plus à gauche car son électorat se diversifie. C'est une ville melting-pot. Beaucoup des Géorgiens ne sont pas nés en Géorgie. Ils viennent des villes ou États très démocrates comme New York ou la Californie. Atlanta compte aujourd'hui 50% d'électeurs noirs. Et la mobilisation a été plus forte que d'habitude. Dans cette partie de la ville, Joe Biden fait mieux qu'Hillary Clinton, il y a quatre ans. 20% de voix en plus grâce à des nouveaux électeurs.



Mais la Géorgie a aussi un passé raciste. Et aujourd'hui encore, elle est ségréguée. À Newnan notamment, la population est très blanche. On peut même admirer une statue confédérée sur la place centrale. 65% des électeurs de la ville ont voté Trump.



Le résultat crucial de la Géorgie devrait être connu dans quelques heures.