Election américaine : le récit d’une nuit qui a tenu en haleine tout un pays

Vers trois heures du matin aux Etats-Unis, toutes les voix ne sont pas encore comptées mais Donald Trump se déclare déjà vainqueur. Sous les applaudissements de ses partisans, il annonce également vouloir saisir la Cour suprême si les prochains résultats non encore annoncés lui étaient défavorables. D'après lui, "un groupe de misérables tente de voler cette élection". Des propos scandaleux selon l'équipe de campagne de son adversaire.



Deux heures auparavant, Joe Biden est beaucoup plus prudent car les résultats de sept Etats sont encore tangents. Le candidat démocrate est tout de même optimiste. Pourtant, durant toute la soirée, le camp démocrate est allé de désillusion en désillusion. Pas de victoire écrasante en Floride et, selon les premiers résultats donnés à la télévision, Donald Trump tient le choc et fait mentir tous les sondages. En mauvaise posture dans l'Etat où il est né, la Pennsylvanie, Joe Biden tente de mobiliser sa base. Les avocats des deux candidats vont désormais scruter les derniers dépouillements.