Élection américaine : les accusations de fraudes formulées par Trump sont-elles fondées ?

"Arrêtez le comptage", crient les partisans de Donald Trump qui ont peur qu'on leur vole la victoire. Leur candidat a de son côté déclaré : "Il y a beaucoup de magouilles. On menait dans plusieurs États-clés, de beaucoup. Puis, soudainement, les écarts ont commencé à se réduire. Je ne veux pas de salles de dépouillement secret, de bulletins secrets, de votes illégaux enregistrés après le jour de l'élection." Ce que Donald Trump appelle "votes illégaux", ce sont les votes par correspondance.

Aux États-Unis, on pouvait voter soit dans un bureau de vote le 3 novembre, soit par correspondance avant et pendant ce jour-là. Des bulletins peuvent donc arriver après cette date. Dans certains États, tant que le cachet de la poste prouve qu'ils ont été envoyés au plus tard le jour de l'élection, ils sont valables. Et beaucoup de votes par correspondance sont des votes démocrates : les démocrates ont davantage prêté attention aux conditions sanitaires et un vote par correspondance a été encouragé directement ou indirectement.