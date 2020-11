Élection américaine : pourquoi autant de temps pour le dépouillement ?

La méfiance et la tension sont extrêmes à Washington à cause de l'attente des résultats des élections présidentielles. Actuellement, c'est la période de procédure juridique féroce dans laquelle on va surement compter et recompter plusieurs fois les bulletins de vote.



Cependant, il faut aussi savoir que cette durée c'est parce qu'en plus de voter un président, les Américains votent aussi pour les parlementaires, les shérifs et sur tout un tas de sujets qui n'ont rien à voir avec la présidentielle. Par exemple, dans le Mississippi, les électeurs ont décidé de changer le dessin sur le drapeau de leur Etat. A Washington, la population a autorisé le transport des champignons hallucinogènes. Et dans l'Uta et le Nebraska, les électeurs ont décidé d'abroger un texte qui n'est plus en vigueur depuis longtemps mais qui permet toujours formellement de réduire en esclavage certains délinquants. Par contre, la date limite du dépouillement a été fixée pour le 14 décembre.