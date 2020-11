Election américaine : quand le verdict sera-t-il connu ?

Joe Biden et Donald Trump s'attendent à un résultat très serré. Certains avaient d'ailleurs prédit une vague démocrate, mais ils se sont complètement trompés. En effet, Donald Trump a gagné en Floride, au Texas et dans d'autres Etats promis à son adversaire. De ce fait, tout reste encore possible pour l'issue de ce scrutin.



La correspondante de TF1 à Washington, Catherine Jentille de Canecaude, fait le point sue la situation dans la vidéo ci-dessus, alors que les médias américains passent au peigne fin tous les Etats dont on ne connaît pas encore les résultats de vote. Un seul objectif : découvrir qui de Donald Trump ou de Joe Biden atteindra le premier les 270 grands électeurs pour devenir le futur président d'Amérique.