Élection américaine : quelles conséquences économiques ?

Les États-Unis mènent une politique protectionniste depuis quelques années. Le résultat de l'élection présidentielle ne va donc pas changer grand-chose. Les droits de douane qui pèsent sur les produits français, comme le vin et le fromage, resteront certainement en place. On ne s'attend pas non plus à un changement sur la guerre commerciale qui oppose les États-Unis et la Chine. En revanche, la relation devrait être moins tendue. Certains pays européens pourraient même se remettre sous la protection du parapluie des Américains. Qu'en est-il des marchés financiers, des GAFA et de la politique agricole ?



Ce samedi 7 novembre 2020, Isabelle Gounin, dans sa chronique "L'instant éco", nous parle des conséquences économiques de l'election américaine. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/11/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.