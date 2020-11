Élection américaine : retour à Minneapolis 5 mois après la mort de George Floyd

Minneapolis est toujours debout avec ses blessures. Tout a commencé, il y a cinq mois, par l'arrestation de George Floyd, qui a perdu la vie, éttouffé par un policier. En mai dernier, la mort de cet Afro-américain a embrasé l'Amérique. Le carrefour où George Floyd a perdu la vie est devenu un mémorial. Un militant du Black Lives Matter raconte les faits avec encore de la fureur. De nombreux habitants du quartier ont une grande méfiance vis-à-vis de la police. L'un d'eux en témoigne : "D'une certaine façon, je soutiens la police. Sans la loi, ce serait le chaos. Mais j'essaie de limiter mes contacts avec les policiers à tout prix. Ils me font vraiment peur".



L'autre blessure, ce sont des ruines, toujours pas déblayer. Pendant les émeutes qui ont suivi la mort de Floyd, 700 bâtiments ont été endommagés à Minneapolis. Trois nuits de destructions avec des saccages ont horrifié la ville, l'une des plus progressistes des États-Unis. L'onde de choc s'est fait sentir jusque dans les rangs de la police. Secoués par la violence des émeutes, une centaine de policiers a démissionné, soit 10% de leur effectif total. Ce mouvement a largement dépassé Minneapolis et interroge encore l'Amérique à la veille de l'élection.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/11/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 novembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.