Election présidentielle américaine : dernière ligne droite pour Donald Trump et Joe Biden

Aux États-Unis, les deux candidats à l'élection présidentielle se battent jusqu'à la dernière seconde. Ce lundi, Donald Trump sillonnera quasiment le pays. Le président américain va, en effet, participer à cinq meetings dans cinq États différents. Ce qui est d'autant plus impressionnant vu qu'il a déjà 74 ans et qu'il a été récemment malade à cause du coronavirus.



De son côté, Joe Biden va rester sagement en Pennsylvanie, car c'est un État qui pourra lui assurer la victoire à condition que la population de cette région votera pour lui. Dans le même temps, un flot quasiment ininterrompu de publicités politiques des deux candidats se déverse sur les radios et les télévisions. Une campagne de presse qui coûte des millions de dollars.



Il faut également savoir que plus de 93 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée comme la loi l'autorise aux États-Unis. Un record historique qui prouve que cette élection est capitale pour l'avenir de leur pays.



