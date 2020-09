VIDÉO - "Allez-vous la fermer ?" : agacé par ses interruptions, Joe Biden s'en prend à Donald Trump

"Will you shut up man ?". Au cours du premier du débat présidentiel de la présidentielle américaine, Joe Biden, qui demandait à ses concitoyens de "voter pour dire ce qu'ils ont eu sur le cœur", s'en est violemment pris au président républicain qui, dès les premières minutes du débat, a adopté une stratégie agressive, visant à interrompre et donc déstabiliser l'ancien vice-président démocrate.