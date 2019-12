Élection présidentielle sous tension en Algérie

Vingt-quatre millions d'Algériens doivent élire un nouveau président de la République ce 12 décembre. Mais cette fois encore, ils sont nombreux à voir cette élection comme une mascarade et ont manifesté. Le vote a été perturbé dans quelques bureaux de la capitale. Cinq candidats sont en lice à cette présidentielle. Des vieux routiers du système que cette opposition tente de pousser dehors, ainsi que les généraux qui assument le pouvoir depuis la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika.



