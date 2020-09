Des mesures de "maintien de l'ordre" lors des prochains débats Trump-Biden ?

"Le débat d'hier soir a rendu évident le fait qu'une structure additionnelle devait être ajoutée au format des prochains débats afin d'assurer une discussion plus cadrée". Le constat est froid, l'envie de changement sans appel. La commission chargée d'organiser les débats électoraux aux Etats-Unis n'a que très peu goûté les échanges de bas niveau entre le Président américain et son rival à l'élection de novembre prochain. Elle souhaite ainsi encadrer davantage les prochaines confrontations télévisées entre les deux hommes et "maintenir l'ordre". Elles se dérouleront les 15 et 22 octobre prochains. Les colistiers des deux candidats, le vice-président Mike Pence et la sénatrice démocrate Kamala Harris, débattront ensemble à Salt Lake City la semaine prochaine.