Elections américaines : le débat Harris-Pence bien plus apaisé et courtois que celui entre Donald Trump et Joe Biden

Un ton nettement plus civil, beaucoup moins d'interruptions et même des compliments... Le débat des vice-présidents opposant Mike Pence et Kamala Harris a offert mercredi une image contrastant radicalement avec la foire d'empoigne entre Donald Trump et Joe Biden la semaine précédente.

Certes, le vice-président républicain et la sénatrice démocrate se sont parfois ouvertement affrontés sur des sujets. "Les Américains ont été témoins de ce qui est le plus gros échec de toute administration présidentielle dans l'histoire de notre pays", a lancé d'emblée la sénatrice démocrate de 55 ans, qui serait la première femme à devenir vice-présidente des Etats-Unis en cas de victoire de Joe Biden le 3 novembre. "Le président Donald Trump a fait ce qu'aucun autre président américain n'a jamais fait", a répondu Mike Pence, 61 ans, en mettant en avant notamment la décision de fermer les frontières avec la Chine.

Mais bien que ferme, le duel entre les colistiers a donné lieu à des échanges sur le fond, plus posés. Ils se sont aussi remerciés mutuellement et globalement écoutés.