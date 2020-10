Élections américaines : en Californie, choisir sa voiture c'est affirmer son idée de l'Amérique

Bienvenue dans la ville la plus embouteillée au monde. Chaque année, les habitants de Los Angeles perdent trois jours de leur vie dans les bouchons. un record mondial avec aussi pour conséquence une énorme pollution. L'État Californie a donc décidé de prendre les devants. À partir de 2035, la vente de voitures à essence sera interdite.



La voiture représente la liberté et permet d'aller loin. Un esprit pionnier toujours vivant dans le pays de la taille d'un continent. À l'intérieur des États-Unis, il y a peu de transports collectifs. Tout se fait en voiture. On mange, on suit la messe, on vote derrière son volant. Changer l'automobile, c'est donc changer la société.



