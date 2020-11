Élections américaines : Joe Biden aurait remporté le Wisconsin

D'après notre comptage, Joe Biden aurait 248 des grands électeurs dans sa besace. Donald Trump, lui, en aurait 213. Le clan Trump a immédiatement réagi après cette annonce de l'Associated Press. Son équipe demande de compter tous les votes dans cet État du Wisconsin qu'il faut en effet conquérir pour arriver ou rester à la Maison Blanche.



L'avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, ancien maire de New York, est actuellement en route entre Washington et Philadelphie avec l'un des fils du président, sa belle-fille et une armée d'avocats pour porter plainte en Pennsylvanie. Ils estiment qu'il y a eu une fraude massive. Les démocrates demandent à la population de rester calme, de patienter en attendant les résultats définitifs et surtout de ne pas céder aux provocations. Joe Biden devra prendre la parole à Wilmington dans le Delaware ce mercredi soir.