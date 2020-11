Elections américaines : le suspense jusqu'au bout pour connaître le 46ème président américain

Le démocrate Joe Biden se rapproche de la Maison-Blanche. Cependant, selon les résultats officiels, il n'y est toujours pas. Cela fait d'ailleurs 30 heures que le scrutin a été clôturé, mais on ne connaît toujours pas le nom du futur président des Etats-Unis. Les dépouillements ne sont toujours pas terminés dans cinq ou six Etats, et ils sont contestés dans d'autres. Les résultats sont tellement serrés que les deux camps s'accusent de vouloir voler la démocratie.



Dans les rues, les supporters s'affrontent. Des tensions ont d'ailleurs été constatées devant le bureau de vote de Philadelphie. En Pennsylvanie, le président Donald Trump a même demandé d'arrêter le comptage des voix. Dans certaines villes, les manifestants font pression pour accélérer ou stopper le décompte des voix. Et ces mêmes scènes se reproduisent devant les bureaux de dépouillement à travers les Etats-Unis. Depuis mercredi, sur le terrain ou sur les plateaux de télévision, la pression monte d'un cran.