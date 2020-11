Élections américaines : où en est-on ?

Ce jeudi soir, il y a encore une incertitude dans six États. Et l'avantage Biden se confirme : 253 grands électeurs pour lui, contre 214 pour son adversaire. En Caroline du Nord et en Alasaka, la tendance est très favorable pour Donald Trump. Dans le Nevada et l'Arizona, Joe Biden a l'avantage. S'il remporte ces deux États, il a 17 grands électeurs de plus et atteint donc les 270 nécessaires pour arriver à la Maison Blanche. Quels États restent à gagner ?



