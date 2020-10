Élections américaines : TF1 descend le Mississipi à la rencontre de l'Amérique des cow-boys

Comme le Mississipi, la campagne électorale présidentielle n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Pourtant selon les sondages, l'intérêt des Américains pour l'élection est au plus haut depuis 2008. Mais un autre chiffre sera scruté, celui de l'abstention.



Marie et John sont retraités et pêcheurs à la ligne à Greenville, 40 mille habitants. Le jour de l'élection, vous les trouverez sur un bateau malgré des avis bien tranchés, et non dans un bureau de vote. L'abstention pourrait y atteindre des sommets. Dans cette commune sur le déclin, le taux de chômage (16%) dépasse de 6 points la moyenne nationale.



À Vicksburg, 22 mille habitants, célèbre champ de bataille de la guerre de Sécession, les cow-boys et la communauté noire soutiennent respectivement Donald Trump et Joe Biden. Mais l'heure est pour l'instant à l'hésitation. C'est le cas pour De'Arius Jashad Chritsmas, chercheur en sciences physiques et cow-boy.



