Elizabeth II : le dernier rempart du royaume ?

L’image de la reine seule dans la chapelle Saint-George, la solitude d’une épouse qui a perdu son mari. La reine a perdu son plus solide soutien. Beaucoup se demandent si la disparition du prince Philip préfigure un affaiblissement futur de la monarchie.

On la croyait inébranlable. Elle apparaît fragile, affectée. De cette cérémonie, à la fois grandiose et sobre, reste ce dimanche matin, la solitude de la reine, figée en Une des journaux. Christopher Warwick, biographe royal au Royaume-Uni, décrit : "Évidemment, aujourd’hui, c’est la fin d’une époque. C’était son confident et c’était le seul à pouvoir dire à la reine de se taire”. La reine doit désormais régner sans celui qui a été son plus proche conseiller familial, mais qui, même si elle l’aurait bien aimé, ne se mêlait jamais des affaires politiques. Privée de son pilier, Elizabeth II pourrait-elle décider d’abdiquer ?

À cela, Marc Roche, biographe royal, correspondant de “Le Point” à Londres, répond : “La reine n’abdiquera jamais. Son serment est religieux. C’est une femme croyante et s’est engagée devant Dieu à servir son peuple jusqu’à sa mort”. Dans les faits, le prince Charles remplace déjà sa mère pour les déplacements et les réceptions. Elle garde la main sur les affaires politiques et les rendez-vous hebdomadaires avec le Premier ministre. Le prince Charles a passé toute sa vie à se préparer à régner, mais il n’est pas le plus apprécié des héritiers.

Même sans son soutien de toujours, à 95 ans, Elizabeth II a les idées claires et la parole ferme. Elle doit continuer à assurer la stabilité de la famille royale. Mais le rayonnement de la monarchie qu'elle a incarné à travers le Commonwealth risque de s’éteindre avec elle. Mère et fils travaillent ensemble pour l’avenir de la couronne avec le projet commun d’une famille royale moins pléthorique et moins fastueuse.