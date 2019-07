"Elles peuvent partir si elles veulent" : les propos racistes de Trump sur quatre élues démocrates dérangent jusque dans son camp

Ce tollé général et cette quasi unanimité contre lui, Donald Trump ne s’en soucie guère. A un an et demi du scrutin pouvant conduire à sa réélection, le président vise par ceux-ci à renforcer la base de son électorat en ressortant un thème, l’immigration, qui fait très souvent recette, notamment chez les "suprémacistes blancs". Et puis, fin tacticien, Trump attaque aussi frontalement le parti démocrate en s’en prenant à ces quatre élues. Situées plutôt sur l’aile gauche, elles ne sont pas forcément sur la même ligne que les dirigeants démocrates, notamment la présidente de la Chambre des Représentants, Nancy Pelosi. Des dirigeants qui, à cause des paroles racistes du président, se trouvent dans l’obligation de les soutenir, ajoutant de la confusion dans le camp démocrate.