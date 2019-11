Embargo américain contre l'Iran : la grogne de la population face à la cherté de la vie

Avec 40% d'inflation, un chômage qui bondit, une récession à 6%, l'économie iranienne a été frappé de plein fouet par le retour des sanctions américaines en 2018. Les Iraniens subissent cet embargo au quotidien et l'annonce d'une hausse des prix de l'essence n'a rien arrangé. Alors, la lassitude et la colère montent.



