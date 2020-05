Émeutes aux États-Unis : la manifestation gagne plusieurs villes

Une quatrième nuit d'émeutes a éclaté à Minneapolis, aux États-Unis. Le policier qui a maintenu à terre et qui a étouffé George Floyd a été arrêté. Mais cela n'a pas suffi à calmer les manifestants. Un brasier social et racial que Donald Trump avait pourtant promis d'éteindre. Malgré des renforts conséquents, les émeutes ont perduré au point que le ministère de la Défense américain a placé l'armée en alerte dans le Minnesota.



