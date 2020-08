Emmanuel Macron de retour au Liban, promesse tenue

Les liens affectifs ne se sont jamais démentis entre le Liban et la France. Emmanuel Macron se déplace à Beyrouth avec la témérité et l'audace d'un chef d'Etat convaincu que l'Hexagone a un rôle à jouer dans la région. Pourtant, la tentative est risquée, car "la dernière fois que la France a tenté de prendre des initiatives au Liban dans les années 70 et 80, elles se sont soldées par des attentats". D'après Olivier Mazerolle, "le président y va car tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient a des répercussions en Europe, et particulièrement chez nous". Quelles sont ses chances de réussite ?



Ce dimanche 30 août 2020, Olivier Mazerolle, dans sa chronique "L'édito", nous parle du déplacement d'Emmanuel Macron à Beyrouth et de la relation qui existe entre le Liban et la France. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 30/08/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.