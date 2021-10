Macron et Biden se retrouvent à Rome pour tourner la page de la crise des sous-marins

La rencontre est très attendue. L'objectif est simple : remettre sur les rails la relation franco-américaine. Le chef de l'État français et le président américain se retrouveront, ce vendredi, dans la capitale italienne alors que la crise des sous-marins australiens avaient des tensions sans précédent entre les deux pays. À la veille du sommet du G20, les présidents français et américains se réuniront en fin de journée à l'ambassade de France, dans le prestigieux palais Farnèse. "C'est donc que le président Macron recevra la visite du président Biden", ce qui a "un caractère politique important", souligne l'Élysée.

Pour Paris, l'administration américaine envoie un signe de plus de leur volonté de se rabibocher avec la France après avoir déjà fait amende honorable en reconnaissant une certaine responsabilité dans la brouille. Washington avait été visiblement surpris par la très vive réaction française à l'annonce mi-septembre d'une nouvelle alliance, baptisée "Aukus", entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni dans la zone indo-pacifique. Outre le fait de ne pas avoir été consulté, Paris avait été très dépité par la première conséquence de ce partenariat : l'abandon par l'Australie d'un mégacontrat de sous-marins français.

Selon l'expert Pierre Morcos, du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) à Washington, "Aukus va laisser des marques" mais "les deux pays semblent désireux d'avancer et de transformer cette crise diplomatique en une opportunité pour renforcer le partenariat bilatéral et rééquilibrer les liens transatlantiques."

Les attentes de Paris sont multiples. Tout d'abord, l'Élysée veut obtenir des engagements concrets de la part de Washington. Il cherche en particulier à obtenir la bénédiction des Américains à la création d'une véritable défense européenne, un projet cher aux Français, mais qui peine à prendre forme 30 ans après son lancement. "L'essentiel", explique l'Élysée, est "de mettre tout le monde d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de contradiction entre défense européenne et Alliance atlantique". "Il est vertueux de pouvoir distribuer les rôles d'une telle manière que les Européens soient des acteurs collectivement plus capables, plus engagés, plus robustes, et que les Américains soient de leur côté des alliés toujours aussi fiables".