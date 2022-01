VIDÉO - "Emmerder" les non-vaccinés : la réaction de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen est également revenue sur la polémique née du drapeau européen accroché sous l’Arc de Triomphe. En tant que présidente de la Commission européenne et en tant qu’Allemande, elle dit y avoir vu "un symbole de paix et de réconciliation" et assure de l'enthousiasme des Européens. "Nous, les 26 autres de l’Union et 450 millions d’habitants, nous étions emballés par l’initiative sur le drapeau européen", confie-t-elle.