En Allemagne, la Bavière instaure un confinement très strict

Neu-Ulm est l'une des portes d'entrée de la Bavière. À partir de là, s'appliquent des mesures sanitaires sans cesse plus strictes. Il y a un mois, c'était la quarantaine pour les personnes venant de pays à risque, avec pour les récalcitrants une amende de 5 000 euros. Depuis hier, dans les zones les plus touchées par le Covid-19, il y a les cours à distance.

Dans l'ensemble scolaire Lessing par exemple, 300 des 700 élèves ont abandonné leur classe. "Du point de vue de l'organisation, ce n'est pas si difficile. Ce qui est plus complexe, c'est de faire cours à des demi-classes. Je dois dire à l'un de rester à la maison et à l'autre de venir à l'école" a expliqué Gisela Tamm, co-directrice de l'établissement Lessing.

Cette solution intermédiaire a donc vécu et le taux d'incidence du virus, supérieur à 200 pour 100 000 habitants pendant plus d'une semaine a d'autres conséquences. Couvre-feu de 21h à 5h du matin dans certaines communes et partout, les sorties sont réservées au travail, à l'école, au rendez-vous médicalisé et ou au sport.