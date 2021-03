En Ethiopie, les Coccinelle envahissent la rue d'Addis-Abeba

Si la production mondiale de la voiture mythique Coccinelle a été définitivement arrêtée en 2019, en Ethiopie, les vieux modèles sont légions. Addis-Abeba est sans doute la ville africaine qui compte le plus de Coccinelle et on en voit de toutes les couleurs et dans tous les états. Les plus vénérables comptent même un demi-siècle au compteur.