En Grèce, les graffeurs s'approprient certains quartiers

L'Acropole d'Athènes est toujours aussi majestueuse, mais sans touristes. La ville s'est endormie depuis plus d'un an, la faute au Covid. Au pied du Parthénon, on découvre une forme d'expressions fleuries et des tags en pagaille un peu partout. Certains sont signés d'artistes qui, dans ce quartier, en sont presque à se livrer une compétition. Pendant le confinement, l'endroit était facile d'accès. C'était un terrain de jeu parfait pour les artistes.