VIDÉO - Thaïlande : course contre la montre pour sauver 12 enfants et un adulte piégés dans une grotte

Sur sa page Facebook, Ekkapol Janthawong avait publié en 2016 des photos prises durant une balade dans la grotte de Tham Luang. Deux ans plus tard, cet entraîneur de football se retrouve piégé dans cette cavité située près de la frontière avec la Birmanie et le Laos, en compagnie de douze enfants. Un drame qui ne cesse d'inquiéter la Thaïlande.





C'est une mère de famille qui a donné l'alerte, ne voyant pas revenir son fils samedi soir. Les affaires des enfants - vélos et chaussures - ont été retrouvées quelques heures plus tard à l'entrée de la grotte, située dans un grand parc. Les disparus, âgés de 11 à 16 ans, sont entrés après leur entraînement de football et, à cause des pluies de mousson, se sont retrouvés pris au piège par le réseau souterrain complexe et long de plus de dix kilomètres. Un piège pourtant connu : à l'entrée de la grotte, un panneau prévient les visiteurs de ne pas y entrer durant la saison des pluies, entre juillet et novembre.