VIDÉO - Mais pourquoi les maisons suédoises sont-elles rouges ?

Béatrice, franco-suédoise, s’est installée dans le pays avec son ami Anton il y a un an. Cette guide et traductrice connaît sur le bout des doigts l’histoire de cette couleur. Tout commence au XVIIIᵉ siècle avec le roi Gustave III de Suède. "Le roi a peint son château en rouge et du coup, la noblesse a dit ‘je veux que mon petit château ressemble à celui du roi, je vais peindre mon domaine en rouge aussi’. Après, les paysans se sont dit ‘rouge, c’est une belle couleur, moi aussi je veux avoir une maison qui soit rouge’", raconte-t-elle à TF1.

Depuis 1616, on extrait d’une carrière située au centre de la Suède, dans la ville de Falun, un minerai contenant du cuivre qui sert de base à cette couleur si typique. Aujourd’hui, la mine n’est plus en activité mais on peut la visiter. "À l’époque, tout le minerai qui n’avait aucune valeur était jeté. Jusqu’au moment où on a compris qu’on pouvait transformer ces résidus en peinture. On pourrait utiliser cette roche, par exemple, pour faire des pigments, mais il en reste assez en surface pour les besoins de l’usine", explique Carl Hedlund, guide à l’ancienne mine de cuivre de Falun.