Enquête dans un camp survivaliste aux États-Unis

Les Américains sont de plus en plus nombreux à redouter des affrontements violents ou des attentats. Pour 1 000 dollars par an et par personne, ils peuvent se réfugier dans un camp survivaliste. Sur place, tout est fait pour survivre durant très longtemps. Le succès est tel qu'une dizaine de lieux similaires sont en train d'être construits un peu partout aux États-Unis.



