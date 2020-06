Enquête : la fin du secret sur la mort d'Adolf Hitler

Les images que nous allons vous montrer sont extrêmement rares. En cette année des 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Vladimir Poutine a plus que jamais la volonté de prouver au monde que ce sont les Russes et non les Occidentaux qui ont provoqué la chute du troisième Reich. Parmi les preuves mises en avant, il y a ces quelques morceaux d'os conservés précieusement à Moscou, la mâchoire et une partie du crâne d'Hitler.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.