Enquête : le fléau des contrefaçons en Chine

Connaissez-vous les chaussures Adibas ou encore la marque Nuke ? En Chine, premier marché de la contrefaçon au monde, les copies sont parfois bien plus subtiles. Cette robe d'une marque de luxe française par exemple, la vraie à 500 euros à droite, et la fausse à 40 à gauche. Il n'est pas facile pour les Chinois de s'y retrouver. Le pays qui consomme le plus de luxe au monde est aussi l'eldorado du faux. Un fléau pour les marques autant pour les clients. Mengyu, 25 ans, addicte au sac à main ne veut plus se faire avoir. Pour vérifier sa dernière folie, elle utilise une application. Elle envoie la photo à l'expert qui va tout analyser. Cinq minutes et cinq euros plus tard, le sac est certifié authentique. Derrière cette appli, une entreprise privée de détective de luxe sise à Pékin, qui débusque montres, vêtements et sacs contrefaits.

L'entreprise fondée par Chen Zhang en 2015 ne connaît pas la crise, bien au contraire. "Quand on a commencé, on traitait une dizaine de commandes par jour. Aujourd'hui, on en reçoit environ 1 000 quotidiennement. La moitié sont des contrefaçons. Les Chinois ont de plus en plus de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, quand ils achètent du luxe, ils veulent être sûrs que c'est du vrai", a-t-il souligné. En Chine, ces chasseurs de faussaires sont de plus en plus demandés. Le marché du luxe y pèse 500 milliards d'euros.