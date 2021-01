Épidémie hors de contrôle : les Britanniques paient-ils leur imprudence ?

La mutation du virus et sa plus grande contagiosité sont les premières explications à cette hausse du nombre de malades. Mais les Britanniques payent aussi, peut-être, la légèreté de certains choix. Peu d'écoles et entreprises ont rendu le port du masque obligatoire. Et lorsque c'est le cas, les contrôles sont anecdotiques. Seuls 25 000 amendes liées au Covid ont été dressées en Angleterre et au Pays de Galle, entre mars et novembre dernier.