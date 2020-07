Épidémie : la Corée du Sud fait face à une seconde vague

Pays modèle dans la lutte contre l'épidémie, la Corée du Sud n'a finalement pas réussi à vaincre le virus. Les Coréens n'ont jamais cessé de porter des masques, et les autorités n'ont pas arrêté d'alerter la population. Mais la seconde vague, annoncée pour cet automne, est arrivée bien plus tôt que prévue. La réponse du gouvernement n'a pas changé : tester un maximum de gens et tracer les infections par tous les moyens possibles.



