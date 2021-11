Épidémie : le Maroc suspend les vols avec la France dès ce vendredi soir

"Je suis arrivée ici le 31 octobre avec les deux premiers vaccins. J'avais l'intention de rentrer début décembre, au plus tard le 15 pour le 3ème. Et ma crainte, c'est que je me fasse vacciner ici". Halima Souary, vacancière au Maroc, se demande si cette 3ème dose au Maroc sera reconnue en France. La décision des autorités marocaines est en vigueur jusqu'à nouvel ordre et elle concerne aussi les liaisons maritimes.